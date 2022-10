மழை வருது..மழை வருது! தீபாவளியும் வருது! டார்கெட் வேற இருக்கும்ல! டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு பறந்த உத்தரவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மழைக்காலம் வரவுள்ள நிலையில் தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி விற்பனை இலக்கும் நிர்ணையிக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் மூலம் முக்கிய சுற்றறிக்கை ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் மதுவிலக்கு ஆயத்த தீர்வு துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டாஸ்மாக் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 2000க்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகளும் அதனுடன் இணைந்த மதுக்கூடங்களும் செயல்பட்டு வருகிறது.

'தீபாவளி ஸ்பெஷல்’ ரெய்டு.. பதறிப்போன 'வசூல்’ அதிகாரிகள்.. அரசு அலுவலகங்களில் சிக்கிய 2 கோடி ரூபாய்!

English summary

As the rainy season is approaching, it is expected that the sales target will be decided on the occasion of Diwali. In this situation an important circular has been sent to the TASMAC employees by the TASMAC management.