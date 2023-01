இது தான் தமிழ்நாடு.. எதே தமிழகம்னு சொல்லனுமா? முதல்வர் ஸ்டாலினின் பக்கா ஸ்கெட்ச்! நாளைக்கு ட்விஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் நாளை நடக்க இருக்கும் சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் ஆளுநருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் முக்கிய நிகழ்வுகள் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

தற்போது தமிழக ஆளுநரான ஆர்.என்.ரவிக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்கும் நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டசபை கூட்டத் தொடர் எப்போது நடைபெறும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

ஆன்லைன் ரம்மி தடைச் சட்ட மசோதா, கூட்டுறவு சங்க மசோதா உள்ளிட்ட பல மசோதாக்கள் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் சட்டசபை கூட்டத் தொடரை ஆளும் கட்சியும் எதிர்க்கட்சிகளும் ஆர்வத்தோடு எதிர்நோக்கி இருந்தன.

தமிழ்நாட்டை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி பலிக்காது! தமிழின் பெயரால் சதிராடும் ஆளுநர் ஆர் ரவி! மநீம கண்டனம்!

English summary

At a time when the conflict between the DMK-led Tamil Nadu government and Governor RN Ravi is at its peak, there are reports that important events will take place in the assembly session to be held tomorrow in response to the Governor.