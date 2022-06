ஆபத்து நெருங்குது! மக்களே உஷார்! தமிழகத்தில் தொடர்ந்து 5வது நாளாக 1000யை கடந்த கொரோனா பாதிப்பு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக இன்றும் 5வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு 1000யை கடந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு வலியுறுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் முகக்கவசம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. முகக்கவசம் அணியாதவர்களிடம் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.

English summary

In Tamil Nadu, the corono cases has crossed 1000 for the 5th day today. The Tamil Nadu government has urged the public to be vigilant.