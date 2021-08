தமிழகத்தில் 16லட்சம் பேர் உரிய நேரத்தில்.. 2ஆம் டோஸ் செலுத்தவில்லை.. காரணம் பற்றாக்குறையா? அலட்சியமா

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மொத்தம் 16.12 லட்சம் பேர் சரியான நேரத்தில் 2ஆவது டோஸ் தடுப்பூசியைச் செலுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஒருவர் 2 டோஸ் தடுப்பூசியைச் சரியான கால இடைவெளியில் போட்டால் மட்டுமே அவருக்குத் தடுப்பூசியின் முழு பலன் கிடைக்கும்.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி 16ஆம் தேதி முதல் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே வேக்சின் போடப்பட்ட நிலையில், அதன் பிறகு அது படிப்படியாக விரிவு படுத்தப்பட்டது.

கோடநாடு வழக்கு: அடுத்த 8 நாட்கள் மிக முக்கியம்.. சயனை கண்காணிக்கும் போலீஸ்.. ஊட்டியில் விறுவிறுப்பு

தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள மக்கள் முதலில் தயக்கம் காட்டினர். இருப்பினும், விரைவில் அந்த தயக்கம் களைந்து வேக்சின் பணிகள் வேகம் பெற்றது.

English summary

In Tamilnadu, Nearly 16 lakh people don't get 2nd dose in the proper time. In Chennai, 3 lakh people didn't get the Corona vaccine at the right time.