குடும்பம், பணிச்சூழலால் நோய்களுக்கு ஆளாகும் பெண்கள் - எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்

சென்னை: பெண்களின் முன்னேற்றம், சம உரிமை குறித்துப் பேசும் சமூகம், அவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவதில்லை. இதனால், அவர்கள் பல நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என பெண்ணியல் மருத்துவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மருத்துவ வளாகத்தில், பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த ப்ளூம் மருத்துவமனையை, துர்கா ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதில் கலந்து கொண்ட மருத்துவர்கள், "பெண்களின் இன்றைய ஆரோக்கியம் மற்றும் அவர்களின் மருத்துவ தேவை குறித்து விவாதித்தனர்.

அப்போது பேசிய பெண்கள் நல மருத்துவர் கவிதா கவுதம், "வீடு, குடும்பம் என இருக்கும் பெண்களும், பணிக்குச் செல்லும் பெண்களும் கடும் மன உளைச்சலிலும், மன அழுத்தத்திலும் உள்ளதாக கூறினார்.

The society that talks about the advancement of women, equal rights, does not care about their health. Thus, gynecologists have lamented that they are prone to many diseases.