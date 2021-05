மிக்-21 ரக போர் விமானம் வெடித்து சிதறியது : விமானி மரணம் - விசாரணைக்கு உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்திய விமான படைக்கு சொந்தமான மிக்-21 பைசன் ரக போர் விமானம் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மோகா பகுதியில் இரு விமானிகளுடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது கீழே விழுந்து வெடித்து சிதறியது. இந்த விபத்தில் விமானி உயிரிழந்துள்ளார்.

இந்த விபத்து தொடர்பாக உரிய விசரணைக்கும் விமானப்படை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான மிக் 21 ரக போர் விமானம் பயிற்சியின் போது விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. பஞ்சாப் மாநிலம் மோகா அருகே நேற்று இரவு தனது வழக்கமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்த போது விமானம் விபத்துக்குள்ளானது.

தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த விபத்தில், போர் விமானத்தின் விமானி அபினவ் சவுத்ரி பலியாகி விட்டார்.

விமானி அபினவ் உயிரிழப்புக்கு இந்திய விமானப்படை சார்பில் ட்விட்டர் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்து தொடர்பாக உரிய விசரணைக்கும் இந்திய விமானப்படை உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

An Indian Air Force MiG-21 aircraft crashed near Moga in Punjab in the wee hours of Friday. The pilot, Squadron Leader Abhinav Choudhary, of the IAF aircraft was killed in the crash, the air force said.