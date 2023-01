அடிச்சுவிட்ட ஷர்மிகா.. பீஃப், மார்பகம் பற்றி “ஷாக்” தகவல்! இந்திய மருத்துவமுறை இயக்குநரகம் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பீஃப், மார்பகம், குலோப்ஜாமூன், நுங்கு என பல விசயங்கள் தொடர்பாக அறிவியலுக்கு புறம்பான கருத்துக்களை சித்த மருத்துவர் ஷர்மிகா யூடியூப் சேனல்களில் பேசி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்து வந்த நிலையில், தன்னுடைய கருத்துக்கள் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு அவருக்கு இந்திய மருத்துவமுறை இயக்குநரகம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

பாஜகவில் மாநில சிறுபான்மை பிரிவு தலைவரான டெய்சியின் மகளான சித்த மருத்துவர் ஷர்மிகா, ஏராளமான யூடியூப் சேனல் நேர்காணல்களில் தொடர்ந்து மருத்துவக் குறிப்புகளை வழங்கி வருகிறார். இதனால் இவரும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக மாறி இருக்கிறார்.

இவர் சித்த மருத்துவம் சார்ந்த ஆலோசனை யூடியூப் சேனல்களில் தொடர்ந்து வழங்கி வரும் நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் சமீப காலமாக அதிகளவில் விமர்சிக்கப்படும் நபராக மாறி இருக்கிறார். தன்னுடைய நேர்காணல்களில் மருத்துவம் என்ற பெயரில் அறிவியலுக்கு புறம்பான மூட நம்பிக்கைகளை புகட்டுவதாக அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்து இருக்கின்றன.

