ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் ரிசர்வேசன் செய்யாமல் பயணிக்கலாம்

சென்னை: 192 ரயில்களில் 2ம் வகுப்பு பெட்டிகளில் மீண்டும் முன்பதிவில்லா பயணம் செய்யும் திட்டத்தை மார்ச் 10ஆம் தேதி முதல் தெற்கு ரயில்வே அறிமுகம் செய்கிறது. கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ரயில் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வந்தது. நாகர்கோவில், முத்துநகர், உழவன் விரைவு ரயில்களில் ஏப்ரல் 1ம் முதல் முன்பதிவில்லா பெட்டிகள் இணைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருவதால் ரயில் பயணிகளின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களை முன்பதிவில்லா பெட்டிகளுடன் இயக்க ரயில்வே வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டன. படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கினாலும் ரயில்களில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் அகற்றப்பட்டன. அனைத்து ரயில்களிலும் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பொது போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும் ரயில்களில் மட்டும் அனைத்து இருக்கைகளும் முன்பதிவு இருக்கைகளாக இயக்கப்படுவதால், ஏராளமான பயணிகள் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வதில் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

