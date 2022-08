சஞ்சய் அரோரா ஐபிஎஸ் வீட்டில் குடியிருந்த ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் தற்கொலை.. சிக்கிய கடிதம்.. ஷாக் தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்லி காவல்துறை கமிஷனராக பணியாற்றி வரும், தமிழ்நாடு கேடர் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியான சஞ்சய் அரோராவின் வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருந்த ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் மதுசூதனன் ரெட்டி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருகம்பாக்கம் ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 14வது மாடியில் இருந்து குதித்து, ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் தற்கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை செய்து கொண்ட மருத்துவரும் ரியல் எஸ்டேட் அதிபருமான மதுசூதனன் ரெட்டி எழுதி வைத்திருந்த கடிதத்தை போலீசார் கைப்பற்றினர்.

குடும்ப பிரச்சனை மற்றும் தொழில் நஷ்டம் ஆகியவற்றின் காரணமாக அவர் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Madhusudhana Reddy, a retired doctor and a real estate tycoon, who was living on rent in the house of Sanjay Arora IPS, committed suicide. The police seized the letter written by Madhusudhana Reddy.