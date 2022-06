"அடிமடியிலேயே" கை வைக்கும் எடப்பாடி.. அதிர்ந்த பாஜக.. "தூண்டிலில்" விழ போகும் டெல்லி.. என்னாகும்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெல்லி ஆதரவு கிடைக்குமா? அல்லது வழக்கம்போல் ஓபிஎஸ்ஸுக்கே சப்போர்ட் கிடைக்குமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

வெறும் அரை மணி நேரத்தில் அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் இதுவரை நடந்து முடிந்ததில்லை.. அதிமுக வரலாற்றில் இல்லாத சம்பவங்கள் எல்லாம் இந்த முறை நடந்துள்ளது.. ஆனால், குழப்பங்கள் தீரவில்லை.. பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரவில்லை.. எனினும் இதில், கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவின் ரோல் என்ன என்ற எதிர்பார்ப்பு வலுத்து வருகிறது.

பொதுக்குழு கூட்டம் முடிந்ததும் சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமியை, அவரது இல்லத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாட்டுக்கான மேலிட பொறுப்பாளர் சி.டி. ரவி சந்தித்துப் பேசினார்... அவருடன் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலையும் உடனிருந்தார்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை யாரோ மிரட்டி இயக்குகிறார்கள்.. ஓபிஎஸ் தரப்பு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

English summary

