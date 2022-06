ஓராண்டில் 7 லாக்கப் மரணங்கள்.. தமிழக அரசு இயங்குகிறதா.. கேட்கிறார் அண்ணாமலை..!

Chennai

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காவல்துறை, காவல்நிலையங்களுக்கு சென்றால் உயிருடன் திரும்புவோமா என்ற அச்சத்தை மக்கள் மத்தியில் விதைத்துள்ளது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை கொடுங்கையூரில் விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட ராஜசேகர் காவல் நிலையத்தில் மரணமடைந்தார். இதனால் கொடுங்கையூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் பொன்ராஜ், உதவி ஆய்வாளர் கன்னியப்பன், முதன்மைக் காவலர்களான ஜெயசேகரன், மணிவண்ணன், முதல்நிலைக் காவலர் சத்தியமூர்த்தி ஆகியோர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதனைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டார்.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has criticized the police, which is under the direct control of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin, for sowing fear among the people that they will return alive if they go to police stations.