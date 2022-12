EXCLUSIVE: எனக்கும் இபிஎஸ்க்கும் மோதலா? எம்ஜிஆர் அஞ்சலிக்கு தனியே வந்தது ஏன்? சிவி சண்முகம் விளக்கம்

Chennai

சென்னை : எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் சி.வி. சண்முகம் தனியாக வந்து அஞ்சலி செலுத்தியது சர்ச்சையான நிலையில் அது தொடர்பாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும் தான் தனி அணியாக செயல்படுகிறேனா என்பதற்கும் அவர் பதிலளித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நடவடிக்கைகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளன குறிப்பாக அமித் ஷாவை நேரில் சந்தித்த பிறகு அவருக்கு சாதகமான அம்சங்கள் அரசியலில் நிகழத் தொடங்கி இருக்கிறது.

டெல்லி தலைமையின் ஆதரவு இருப்பதால் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எப்படியாவது அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்து விட வேண்டும் என முனைப்பு காட்டி வருகிறார்.

English summary

AIADMK CV Shanmugam at MGR Memorial came alone to pay his respects amid controversy, he has given an explanation in this regard. He also answered whether he is working as a solo team.