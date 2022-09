ஓபிஎஸ் பதவிக்கு பிரச்சனை இல்ல.. கவனிச்சீங்களா? 127 பக்க தீர்ப்பில் முக்கிய விஷயம்.. ‘பிரதான வழக்கு’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள 127 பக்க தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் 'ஒருங்கிணைப்பாளர்' பதவிக்கு சிக்கல் இல்லை என சட்ட வல்லுநர்கள் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதாவது, இன்று பொதுக்குழு முறையாக கூட்டப்படவில்லை எனத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து ஈபிஎஸ் மேல்முறையீடு செய்த வழக்கில் தான் பொதுக்குழு செல்லும் எனத் தீர்ப்பு வந்துள்ளது.

அதேநேரம், ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலாவதியாகிவிட்டதா என்பது குறித்து பிரதான சிவில் வழக்கில் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்பது தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சமாகும்.

ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலாவதியாகிவிட்டதா என்பது குறித்த பிரதான வழக்கு, நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலையில் தான் இருக்கிறது. இதனால், ஓபிஎஸ் தரப்பின் கதவுகள் இன்னும் மூடப்படவில்லை.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பு ரத்து: 2 நீதிபதி பெஞ்ச் உத்தரவு

English summary

According to the 127 page judgment issued by the Madras High Court in the AIADMK general committee case, O.Panneerselvam's post as coordinator is said to be unchallenged. The judgment said that whether coordinator posts have lapsed can be decided only in the main civil case.