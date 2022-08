அங்கேயும் ஒரு சிக்கல்.. காரணம் ஆதரவாளர்கள்.. 'கேம் சேஞ்ச்' - இடத்தை மாற்றும் ஓபிஎஸ்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், மீண்டும் தனக்கென ஒரு அலுவலக இடத்தை பார்க்குமாறு ஆதரவாளர்களிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு, தனியார் ஹோட்டல் சொன்ன விஷயம் தான் காரணமாம்.

அதிமுக அலுவலக சாவி எடப்பாடி பழனிசாமி வசம் இருப்பதால், தனது ஆதரவாளர்களுடன் தனியார் ஹோட்டலில் தான் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இந்நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் அதிகளவில் வருவதால், இடையூறு ஏற்படுவதாக அந்த ஹோட்டல் நிர்வாகம், ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் சுட்டிக்காட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம், ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த வேறு இடம் பார்த்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக அலுவலகத்தின் சாவியை வைத்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அங்கு சென்றால், மீண்டும் நீதிமன்றத்தை நாடவும் ஓபிஎஸ் தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

மாயத்தேவருக்கு மரியாதை! கிளம்பிய சசிகலா.. பயணத்தில் பன்னீர்செல்வம்! 'அவர்’ வருவாரா என எதிர்பார்ப்பு!

குறி தப்பாது.. ரெண்டே வாரம்.. 'பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்’ - நடத்திக்காட்டிய புள்ளிகள்.. ஓபிஎஸ் ஒரே குஷி!

English summary

O.Panneerselvam is holding consultations with his supporters in a private hotel. In this case, hotel management indicated to OPS that there is a disturbance due to the increasing crowd day by day. So OPS is looking for another place to hold consultation meetings.