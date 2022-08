டிடிவி தினகரன் ‘சமாதான கொடி’.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மறைமுக அழைப்பு? - முடிவு யார் கையில்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் ஒன்றிணைய இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் 'சமாதானக் கொடி' காட்டும் வகையில் தினகரன் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ஓபிஎஸ்-க்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் என ஓபிஎஸ் அழைப்பு விடுத்தார்.

அவரது அழைப்பை சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் கடுமையாக நிராகரித்தார்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கும் வகையில், சாஃப்ட்டாகப் பேசியுள்ளார் தினகரன். தொடர்ந்து ஈபிஎஸ்ஸை கடுமையாகத் தாக்கிப் பேசி வந்த டிடிவி தின்கரனின் தொனி மாறியுள்ளது விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

While there are reports that O.Panneerselvam, Sasikala and TTV Dhinakaran are coming together, Dhinakaran showing a 'peace flag' to Edappadi Palaniswami has created a stir.