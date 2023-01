அவசர கதவு: "ஏன் என் நேரத்தை வீணடிக்கிறீங்க.." செய்தியாளர்களிடம் கடுகடுத்த தேஜஸ்வி சூர்யா

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: இண்டிகோ விமானத்தில் அவசர கதவு திறக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் பாஜக எம்.பி தேஜஸ்வி சூர்யாவிடம் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளிக்க மறுத்த தேஜ்ஸ்வி சூர்யா, 'எனது நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வ நபர்கள் பதிலளித்து விட்டனர்' என்றார்.

கடந்த டிசம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு இண்டிகோ விமான நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் புறப்பட இருந்தது. இந்த விமானத்தில் பயணம் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் பாஜக எம்.பி தேஜஸ்வி சூர்யா உள்ளிட்ட பயணிகள் இருந்தனர்.

விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்பாக விமான பணிப்பெண்கள் விமானத்தின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கும் போது அவசர கால நேரத்தில் எமர்ஜென்சி கதவை திறப்பது பற்றியும் விளக்கும் நடைமுறை கடைபிடிக்கப்படும்.

English summary

BJP MP Tejashwi Surya was questioned by reporters about the issue of emergency door opening on IndiGo flight. Tejshwi Surya refused to answer this and said, 'I don't want to waste my time. "Official persons have already responded in this matter," he said.