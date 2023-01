சேது சமுத்திர திட்டம்.. சட்டசபையில் இன்று தனித்தீர்மானம் கொண்டுவரும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நடப்பாண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கடந்த 9ம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், இன்று சேது சமுத்திர திட்டத்தை உடனே செயல்படுத்த மத்திய அரசை வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனித்தீர்மானம் கொண்டு வர உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குவதுதான் சட்டமன்றத்தின் மரபு. ஆளுநர் என்ன உரையாற்ற வேண்டும் என்பதை மாநில அரசுதான் எழுதி கொடுக்கும். இதில் மாநில அரசின் திட்டங்கள், சாதனைகள் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். இந்த உரையானது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் ஆளுநருக்கு கொடுக்கப்படும். அதேபோல ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் சட்டமன்றம் தொடங்குவதற்கு முன்னர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உரைக்கு அவர் கடந்த 7ம் தேதி கையெழுத்திட்டு ஒப்புதலும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் 9ம் தேதி சட்டமன்றத்தில் அவர் பேசியதற்கும், அச்சிட்டு அவருக்கு வழங்கப்பட்ட உரைக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருந்தன. பெண்ணுரிமை, அம்பேத்கர், பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், திராவிட மாடல் ஆட்சி, சட்டம் ஒழுங்கு எனும் வார்த்தைகளை வாசிக்காமல் விட்டுவிட்டார். அதேபோல வேறு சில வார்த்தைகளை தன்னிச்சையாக வாசித்தார்.

வீரமணி யோசனையை ஏற்று சேது சமுத்திரம் திட்டம் தீர்மானத்தை சட்டசபையில் கொண்டுவரப் போகிறதா திமுக அரசு?

English summary

While the first assembly session of the current year started on the 9th with the Governor's speech, today there are reports that Chief Minister M.K.Stal is going to bring a separate resolution urging the central government to immediately implement the Setu Samudra project.