பேஸ்புக்கில் புகைப்படங்களுடன் வரும் பதிவுகளை பார்த்தாலே நெஞ்சம் பதறுகிறது!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை :பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டரில் இப்போதெல்லாம் புகைப்படங்களும் வரும் பதிவுகளை பார்த்தாலே நெஞ்சம் பதறுகிறது. பிறந்த நாள் பதிவுகளாக இருக்கக்கூடாதா என்று நெஞ்சம் பலமுறை கேட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் கொரோனாவால் இறந்துவிட்டார் என்று கூறியே பல பதிவுகளை பார்க்க முடிகிறது.

கொரோனா உச்சம் பெற தொடங்கியது சரியாக மார்ச் 28ம் தேதி என்று நினைக்கிறேன். அதன்பிறகு அடுத்தடுத்த நாட்களில் சென்னையில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்தை தொடத்தொடங்கியது.

கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை தமிழகத்தையும் மோசமாக தாக்க தொடங்கிவிட்டது என்பது அப்போது மனம் சொல்லியது. பிரச்சாரம் உச்சகட்டத்தில் இருந்ததால் எந்த கட்சியும் லாக்டவுனை ஆதரித்து கருத்து தெரிவிக்கவில்லை. தேர்தல் நடந்த நாள் வரை கொரோனா பாதிப்பு தினசரி 8ஆயிரம் என்கிற அளவில் இருந்தது. அதன்பிறகு தான் நிலைமை விபரீதமாக மாறத்தொடங்கியது.

English summary

It's heartbreaking to see posts coming up with photos nowadays on Facebook and Twitter. The heart has repeatedly asked whether birthdays should not be records. Because i can see many records claiming to have been killed by Corona.