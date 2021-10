"As I have attended the Valaikappu function".. நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆரை கலாய்த்த ஜெயக்குமார்!

பள்ளி மாணவர்கள்

அதில் பங்கேற்காமல் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து மன்னிப்பு கடிதம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார். இதற்காகவே அவர் டெல்லி சென்றுள்ளார். பள்ளி பருவத்தில் மாணவர்கள் விடுப்புக்கு கடிதம் கொடுப்பது போல், " Dear Madam, As i have attended the Valaikappu function, So I am not able to attend the GST meeting. Hence i request you to me pardon me madam"என்று அந்த கடிதத்தில் இருந்ததாக எனக்கு தகவல் வந்தது என தெரிவித்தார்.