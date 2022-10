புதிய “டுவிஸ்ட்”.. கடைசி நாட்கள்! போட்டோ எடுக்க அனுமதித்த ஜெயலலிதா.. தடுத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி - ஏன்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் மரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன் நடந்த அரசு நிகழ்வில் புகைப்படம் எடுக்க அனுமதித்தும் மருத்துவர் மற்றும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி அதை தடுத்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதில், சசிகலா வெளியேற்றப்பட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்ததிலிருந்து அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சுமுக உறவு இல்லை என்றும், சசிகலாவைக் குற்றம்சாட்டுவதைத் தவிர வேறு எந்த முடிவுக்கும் வர இயலாது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஜெயலலிதா இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி இரவு 11.30 என மருத்துவமனை அறிவித்த நிலையில், அவர் இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி மதியம் 3 மணி முதல் 3.50-க்குள் இருக்கும் என்று கூறியுள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பல்வேறு பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது.

நான் என்ன டாக்டரா? ஜெயலலிதா சிகிச்சை பற்றி மருத்துவர்களே முடிவு செய்தனர்.. சசிகலா பரபர கருத்து!

English summary

The inquiry report of the Arumugasamy Commission set up to probe the death behind Jayalalithaa's death stated that a doctor and an IAS officer refused to take photographs of Jayalalitha at a government event before she was admitted to the hospital.