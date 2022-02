சூடுபிடிக்கும் ஜெ.மரண வழக்கு: ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு உதவ எய்ம்ஸ் மருத்துவர் குழு அமைப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு உதவ எய்ம்ஸ் மருத்துவர் நிகில் டாண்டன் தலைமையில் மருத்துவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2016ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவினால் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா. தனி அறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. மருத்துவர்கள், நர்ஸ்கள் தவிர யாரும் ஜெயலலிதாவைப் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. ராகுல்காந்தி, மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல அரசியல்தலைவர்கள் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு வந்து நலம் விசாரித்து விட்டு சென்றனர்.

டிசம்பர் 5ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து நள்ளிரவில் ஓபிஎஸ் பதவியேற்றார். ஒரு மாத காலத்தில் ஓபிஎஸ் பதவி விலகினார். அவரையடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். இதனையடுத்து ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சர்ச்சைகள் எழுந்தன. அவரது மரணம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த ஆணையம் தொடர்ந்து ஜெயலலிதாவுடன் தொடர்புடையவர்களை அழைத்து விசாரணை செய்து வந்ததது.

நாமளும்தான் ஸ்கூல் போனோம்.. வட்டம்போட வளையல் வாங்குனதோட சரி.. காதல் கதையெல்லாம் இல்ல!

English summary

Jayalalithaa death probe Arumugasamy commission : A team of doctors led by AIIMS doctor Nikhil Tandon has been set up to assist the Arumugasami Commission investigating the death of former chief minister and AIADMK general secretary Jayalalithaa.