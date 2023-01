மின்னல் வேகம்.. தமிழகத்தில் இன்று முதல் 6 நகரங்களில் 5ஜி சேவை துவக்கம்.. உங்கள் ஊர் இருக்கா? பாருங்க

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தொடர்ந்து மேலும் 6 நகரங்களில் ஜியோ 5ஜி சேவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சேலம், மதுரை, திருச்சி, கோவை, ஓசூர், வேலூர் நகரங்களில் இன்று முதல் மக்கள் விரைவான 5ஜி சேவையை பெற முடியும். இந்த புதிய 5ஜி சேவையை தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் இன்று துவக்கி வைத்துள்ளார். இதன்மூலம் 4ஜியை விட 5ஜி மூலம் மக்கள் மின்னல் வேகத்தில் சேவையை பெற முடியும்.

இந்தியா மிகவும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இதனால் அனைத்து சேவைகளும் மேம்பட்டதாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இந்தியாவை பொறுத்தமட்டில் தற்போது 4ஜி சேவை நடைமுறையில் உள்ளது.

இதன் தொடர்ச்சியாக நாட்டில் 5ஜி சேவையை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 5ஜி சேவையை நாட்டில் அறிமுகம் செய்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டியது.

In Tamil Nadu, Jio 5G service has been expanded in 6 more cities after Chennai. Accordingly, people can get fast 5G service in Salem, Madurai, Trichy, Coimbatore, Hosur and Vellore cities from today. This new 5G service was launched today by Information Technology Minister Mano Thangaraj. This will enable people to get lightning fast service with 5G rather than 4G.