Exclusive: ஓபிஎஸ் கிட்ட ஆரம்பம் நல்லா இருக்கு.. ஃபினிஷிங் சரியில்லையே.. கே சி பழனிச்சாமி கலகல

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வத்திடம் ஆரம்பம் நல்லாதான் இருக்கிறது. ஆனால் முடிவு சரியில்லை என அதிமுக முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 114-வது ஜெயந்தி மற்றும் 59 வது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் ₹4.5 கோடி மதிப்பில் வழங்கப்பட்ட தங்க கவசத்தை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மதுரை அண்ணாநகரில் உள்ள பேங்க் ஆப் இந்தியா பொதுத் துறை வங்கியில் இருந்து பெற்று தேவர் நினைவிட பொறுப்பாளர் காந்திமதி மீனாள் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார்.

அப்போது அவரிடம் அதிமுகவில் சசிகலாவை சேர்ப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு ஓபிஎஸ் அரசியலில் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். அதை ஏற்பதும் ஏற்காததும் மக்களின் முடிவு. அதிமுக தொண்டர்களின் இயக்கம். இரட்டை தலைமையின் கீழ் கழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சசிகலாவை கட்சியில் சேர்ப்பது குறித்து தலைமை கழக நிர்வாகிகள் ஆலோசித்து முடிவு எடுப்பார்கள் என தெரிவித்தார். சசிகலா குறித்த இவரது கருத்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சசிகலா அதிமுகவில் இணைய வாய்ப்பே இல்லை என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறி வரும் நிலையில் ஓபிஎஸ் கருத்து தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுகிறார்கள்.. தமிழக அரசு தீர்வு காண வேண்டும்.. கே சி பழனிச்சாமி!

English summary

AIADMK Ex MP K.C. Palanisamy says about O. Paneerselvam's stand Sasikala to be inducted in the party. He should not confuse the cadres.