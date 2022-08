ஆர்எஸ்எஸ் ஆபீசா அது? ‘அரசியல் பேசுனாங்களாம்’ - அடுத்த கட்டத்துக்கு தயாராகுங்க.. கி.வீரமணி மெசேஜ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: ரஜினிகாந்த், ஆளுநர் உடன் அரசியல் பேசியதாகக் கூறியிருப்பது ஆளுநர் மீதான அரசியல் தலைவர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு தக்க ஆதாரமாக அமைந்துள்ளது என்று திராவிடக் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று சந்தித்து பேசினார். கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ் பவனில் இந்தச் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது.

சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கு மேலாக நடந்த இந்தச் சந்திப்பின்போது பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அவர்கள் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தச் சந்திப்பின்போது அரசியல் குறித்தும் பேசியதாக ரஜினிகாந்த் பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Rajinikanth's statement that he talked politics with TN governor is a valid proof of the allegations of the political leaders against governor RN Ravi : says Dravidar Kazhagam leader K Veeramani.