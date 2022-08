பேசியது தப்பில்லை! சிலைக்கு கீழ் எழுதியிருப்பதுதான் தப்பு! கணீர் கனல் கண்ணன்! போலீஸ் மீதும் அட்டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஸ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என பேசியதாக கனல் கண்ணன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் அவர் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமின் மனுவில் தான் பேசியது சட்டத்திற்கு புறம்பானது இல்லை எனவும் சிலைக்கு கீழே எழுதப்பட்டிருக்கும் வரிகள் தான் சட்டத்திற்கு புறம்பானவை எனக் கூறி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் இந்து முன்னணி நடத்திய நிகழ்ச்சியில் பேசிய சினிமா ஸ்டண்ட் இயக்குனரும், இந்து முன்னணி பிரமுகருமான கனல் கண்ணன்,"ஸ்ரீரங்கத்தில் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரின் சிலை என்று உடைக்கப்படுகிறதோ அன்றுதான் இந்துக்களின் எழுச்சி நாள்" என கூறியிருந்தார்.

கனல் கண்ணனின் இந்த பேச்சினுடைய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனல் கண்ணன் மீது புகார்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலை கூட பெருமாளை மனதுக்குள் வழிபடுவதாகவே நினைக்கிறேன்.. சொன்னது டிடிவி தினகரன்

English summary

While a case has been registered against Kanal Kannan for talking about breaking the statue of Srirangam Periyar, it has been reported that in the anticipatory bail petition filed by him, his words are not illegal and the lines written below the statue are illegal.