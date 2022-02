மக்களுக்கு மதிப்பில்லை.. காஷ்மீரை போல தமிழகத்திற்கு நடக்காது என்பது நிச்சயமா? உமர் அப்துல்லா கேள்வி

Chennai

சென்னை: நான் எங்கே வாழ வேண்டும், என்ன உண்ண வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிற உரிமை என்னிடம் இருக்கிறது. அது இப்போது நிராகரிக்கப்படுகிறது

என காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் என்ற சுயசரிதை நூல் வெளியீட்டு விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்.பி-யுமான ராகுல் காந்தி வெளியிட அமைச்சர் துரைமுருகன் பெற்றுக்கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா, பீகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், நடிகர் சத்யராஜ் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துறை வழங்கி வருகின்றனர்.

English summary

I have the right to decide where I want to live and what I want to eat. It is now rejected, Former Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has said.