சபாஷ்..! புதிய சாதனை படைத்த கருணாநிதியின் சொந்த மாவட்டம்.. 100% வேக்சின் இலக்கை அடைந்த முதல் கிராமம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டிலேயே 100% தடுப்பூசி என்ற இலக்கை அடைந்த முதல் கிரமமாகத் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த காட்டூர் உருவெடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்ததது. இதனால் வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த மாநிலத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

அதன் பின்னரே வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த மே மாதம் 36 ஆயிரமாக இருந்த வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது 5 ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கையை அடைந்துள்ளது.

English summary

Kattur in Tiruvarur district is the first village in Tamil Nadu to achieve 100% vaccination. This is the native place of former chief minister M Karunanidhi’s mother Anjugam.