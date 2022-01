கீழடி அகழாய்வு பணி அறிக்கை எங்கே?.. தமிழக அரசை கேட்கும் டாக்டர் ராமதாஸ்.. பரபர அறிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கீழடி அகழாய்வின் 6 கட்ட அறிக்கைகளையும் தமிழக அரசு வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

தமிழர்கள் என்ற வகையில் நம் அனைவருக்கும் உலக அளவில் பெருமை தேடித் தந்தவை கீழடியில் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வரும் அகழாய்வுகள்தான். கீழடி அகழாய்வுகளின் மூலம் தமிழர் நாகரிகத்தின் தொன்மையை உலகத்திற்கு உணர்த்த முடியும் என்ற நிலையில், அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வுகளின் முடிவுகளைப் பல ஆண்டுகளாக மத்திய, மாநில அரசுகள் வெளியிடாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது.

English summary

PMK Founder ramadoss has demanded that the Tamil Nadu government take steps to publish the 6 phase reports of the keeladi excavation. He also said that the government should take steps to start the eighth phase of keeladi excavation soon