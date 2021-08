கேரளாவில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு.. கொரோனா அதிகரிப்பால் கட்டுப்பாடுகள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நாடு முழுவதும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. ஆனால் கேரளாவில் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 3 நாட்களாக புதிய பாதிப்பு எண்ணிக்கை 30 ஆயிரத்திற்கும் மேல் இருந்தது. இது நாட்டின் மொத்த பாதிப்பில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகும்.

கேரளாவில் சமீபத்தில் ஓணம் கொண்டாட்டம் உள்ளிட்ட சில பண்டிகைகளுக்காக விடப்பட்ட தளர்வுகள் காரணமாகவே கொரோனா தொற்று அதிகரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் சுகாதாரத் துறையினர் நோய் பரவலுக்கான காரணம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதில் கொரோனா பாதித்தோர் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடிக்கவில்லை என்பது தெரியவந்தது.

டென்ஷனில் பாஜக.. புலம்பும் காங்.. கேரளா அரசுக்கு நெருக்கடி.. தொற்றை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு கடிதம்

மலையோர மாவட்டங்களில் நோய் பரவலின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதாகவும், சுகாதாரத் துறையினர் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில்தான் அங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கேரளாவில் இன்று முதல் இரவுநேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் என்று முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kerala Lockdown: Night curfew will be imposed in Kerala from today to control the spread of corona. The curfew will be in effect from 10 pm to 6 am.