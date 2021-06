ஒன்றிய அரசு.. திமுகவுக்கு எதிராக குஷ்பு கொந்தளிப்பு.. இனி "இப்படி சொல்லுங்க.." ஐடியாவை பாருங்க

Chennai

சென்னை: திமுகவினர் மத்திய அரசை, ஒன்றிய அரசு என அழைக்கத் தொடங்கியுள்ளது, பாஜகவில் இணைந்துள்ள குஷ்புவிற்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனவே, இதற்கு மாற்றாக இந்தியாவை வேற லெவலில் அழைக்க ஐடியா தந்துள்ளார் குஷ்பு.

மேலும், தமிழ்நாடு எப்போதும் இந்தியாவின் ஒரு பகுதிதான் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்து டுவிட்டரில் கொந்தளித்துள்ளார் பாஜக பிரமுகரும், நடிகையுமான குஷ்பு.

எம்எல்ஏ ஆகியிருக்கணும்.. எல்லாம் நேரம்தான் - செல்பி போட்டு ஆறுதல் படும் குஷ்பு

Tamilnadu was, is and will always be part of INDIA.. வாழ்க பாரத தேசம் வாழ்க தமிழகம். #Jaihind. இவ்வாறு ஒரு பதிவில் கூறியுள்ளார். மேலும், இந்தியப்_பேரரசு என்பதே, இந்திய ஒன்றியம் என்று அழைப்பவர்களுக்கு இனி நம் பதில். இவ்வாறு ஒருநெட்டிசன் கூறிய பதிவை ரீடுவிட் செய்துள்ளார். அதாவது, இந்திய பேரரசு என அழைப்போம் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார் குஷ்பு. இதற்கு ஆதரவு கிடைக்குமா? அல்லது ஒன்றியம் என்ற வார்த்தை சரியானதா, உங்கள் கருத்து என்ன?

English summary

The DMK has started calling the central government as Union government or ondriya arasu, which irks Khushbu Sundar, who has joined the BJP last year. So, Khushbu has come up with an idea to take India to another level as an alternative.