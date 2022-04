"சபதம்".. அதிகாரிகளை திகைக்க வைத்த பதில்.. சொல்ல முடியாது.. கண்டிப்பாக பேசிய சசிகலா! என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக சசிகலாவிடம் பல முக்கியமான கேள்விகள் நேற்று விசாரணையின் போது கேட்கப்பட்டு இருக்கிறது.

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு பின் கடந்த 2017 ஏப்ரல் 24ல் கோடநாட்டில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் பல பொருட்கள், கோப்புகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இதில் எஸ்டேட் காவலாளி ஓம்பகதூர் என்பவரும் கொள்ளையர்களால் கொல்லப்பட்டார். அதன்பின் கொள்ளையில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பலர் அடுத்தடுத்து மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்தனர்.

இந்த கோடநாடு மர்ம மரணங்கள் மற்றும் கொள்ளை பற்றி தமிழ்நாடு போலீஸ் 5 தனிப்படை அமைத்து விசாரித்து வருகிறது. இதன் ஒரு கட்டமாக நேற்று சசிகலாவிடம் அவரின் தி நகர் வீட்டில் வைத்து தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இன்றும் சசிகலாவிடம் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது.

கோடநாடு வழக்கு.. 6 மணி நேரம் விசாரித்தும் முடியவில்லை.. கூலாக பேசிய சசிகலா.. இன்று மீண்டும் விசாரணை

English summary

Kodanad case: All you need to know about What Sasikala said in investigation? ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு பின் கடந்த 2017 ஏப்ரல் 24ல் கோடநாட்டில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் பல பொருட்கள், கோப்புகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது