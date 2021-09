கொடநாடு வழக்கில் 4 ஆண்டுகளாக என்ன செய்தீர்கள்...எடப்பாடி முகத்துக்கு நேராக கேட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொடநாடு வழக்கு விவகாரம் தொடர்பாக சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. கொடநாடு வழக்கு, ஜெயலலிதா மரண வழக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை பெரும் குழப்பத்துக்கு ஆளாக்கி உள்ளது என்று திமுக எம்எல்ஏ சட்டசபையில் பேசியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அவைக்குறிப்பில் இருந்து எம்எல்ஏ கூறியவைகளை நீக்க வேண்டும் என்றார். அது தேவையில்லை என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியதால் விவாதத்தில் அனல் பறந்தது.

தமிழக சட்டசபை கடந்த ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. இன்றைய அவையின் தொடக்கத்தில் விதி எண் 110ன் கீழ் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், தமிழர்களின் நாகரீகத்தை உலகறியச் செய்ய பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

இதையடுத்து காவல்துறை கொள்கை விளக்கக்குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதில், தமிழ் நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளது. பாலியல் வன்கொடுமை. வரதட்சணை மரணம். கணவர் மற்றும் அவரது உறவினர்களால் கொடுமைப் படுத்துதல் போன்ற குற்றங்களில் 2019ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஜூன் வரை 4,967 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

Chief Minister Stalin's opposition leader Stalin held a heated debate in the Assembly today over the Kodanadu case.Opposition leader Edappadi Palanisamy has strongly objected to the DMK MLA's statement in the assembly that the Kodanadu case and Jayalalithaa's death case have caused great confusion in Tamil Nadu. Chief Minister Stalin interrupted Edappadi Palanisamy to ask him to remove the comments made by the MLA, saying it was not necessary.