மனு கொடுத்த ரெண்டே வாரத்தில் டெய்லரிங் மிஷின்! - ஸ்டாலின் உதவியால் நெகிழ்ந்த குடும்பத் தலைவிகள்!

சென்னை: பார்தெலெமி திமோனியர் என்பவரால் 1830 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக தையல் இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 'டெய்லரிங் மிஷினை கண்டுபிடித்தவர் யார்?' என்று கேட்டால், அதனைப் பயன்படுத்தும் பலருக்கும் பதில் தெரிய வாய்ப்பில்லை.

ஆனால், 'அந்த மிஷினை கொளத்தூரில் உள்ள பல ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு கொடுத்தது யார்?' என்று கேட்டால், 'முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்' என அப்பகுதி மக்கள் உடனே பதில் சொல்வார்கள்.

இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தையல் இயந்திரக் கனவில் ஏங்கித் தவித்த ஏழைகளின் வீட்டுக்கு அந்த மிஷினை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் ஸ்டாலின்.

''தங்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு தையல் மிஷின், தலையெழுத்தையே மாற்றி இருக்கிறது'' என்கிறார், குடும்பத் தலைவி பிரேமா. இவர் கொளத்தூர் தொகுதியில் உள்ள திரு.வி.க நகர் கோபாலபுரத்தில் வசிக்கிறார்.

English summary

Stalin has brought Tailloring machine to the homes of the poor who have been longing for the dream of a sewing machine for more than twenty years. A sewing machine they got has changed their lives, says Kolathur Thiru Vi Ka Nagar resident Prema.