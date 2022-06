ஓபிஎஸ் தான் ஒற்றை தலைமை! எடப்பாடியை ஏற்கவில்லை..! கொங்கிலிருந்து முதல் சப்போர்ட்! ஆதரவளித்த தனியரசு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி ஒற்றைத் தலைமையாக உருவெடுப்பது அதிமுகவுக்கு நல்லதல்ல எனவும், அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வருவது என்றால் அது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் தான் வர வேண்டும் என கொங்கு இளைஞர் பேரவை நிறுவனரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தனியரசு கூறியுள்ளார்.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் கூட்டத்திற்கு வெளியே சாலையில் காத்திருந்த தொண்டர்களுக்கும் திடீர் மோதல் வெடித்தது. அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என தொண்டர்கள் இரு தரப்பினர் பிரிந்து முழக்கமிட்டனர்.

அதோடு நில்லாமல் ஜெயக்குமாரும் தன் பங்கிற்கு கொளுத்திப் போட விவகாரம் மேலும் பெரிதானது. இதனையடுத்து சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் போஸ்டர்கள் முளைக்க, ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையே ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக மோதல் இருப்பது வெட்டவெளிச்சமாகியது..

நன்றி மறந்த ஓபிஎஸ், எடப்பாடி இரண்டு பேரும் அதிமுகவை விட்டு விலகுங்க! ஆறுகுட்டி எம்எல்ஏ அதிரடி!

English summary

Edappadi Palanisamy's formation as a single leader is not good for the AIADMK and if there is to be a single leadership in the AIADMK, it should come under the leadership of O. Panneerselvam, said kongu ilaignar peravai founder and former mla thaniyarasu