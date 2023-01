திமுக மா.செ ‘லிஸ்ட்’டில் இருப்பவர்களுக்கு தான் வேலையா? என்ன இப்படி பேசுறாரு? கொதிக்கும் கிருஷ்ணசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசு நிர்வாக பணியிடங்களை ஆளுங்கட்சி பங்கிட்டுக் கொள்வதுதான் சமூக நீதியா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி. தென்காசி திமுக மாவட்டச் செயலாளரால் நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து பணியிடங்களையும் மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி.

அதேபோல தமிழ்நாடு எங்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று இருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டுமொத்த மோசடி பணியிட நியமனங்கள் அனைத்தையும் அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "குரூப் 1, 2, 3 மற்றும் 4 போன்ற முக்கிய அரசுப் பணியிடங்கள் தமிழக அரசு தேர்வாணையத்தின் மூலமாக எழுத்து மற்றும் நேர்முக தேர்வுகள் மூலமாக நிரப்பப்படுகின்றன. ஆனால், தமிழகத்தில் உள்ள 56-க்கும் மேற்பட்ட அரசுத்துறைகளில் உருவாகும் எண்ணற்ற கடைநிலை காலிப் பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனங்கள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன.

English summary

Puthiya Thamizhagam Party President Krishnasamy has questioned whether the ruling party's distribution of government posts is social justice. Krishnasamy also insisted that the District Collector should cancel all the posts appointed by the Tenkasi DMK District Secretary.