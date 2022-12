நிலமோசடி வழக்கு..கோர்ட்டில் போலி ஆவணம்..தில்லாலங்கடி திமுக பெண் கவுன்சிலர் கணவருடன் கைது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொழிலதிபரைக் கடத்தி நில அபகரித்த செய்த வழக்கில் திமுக பெண் கவுன்சிலர் விமலா மற்றும் அவரது கணவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் முன் ஜாமீன் கிடைத்து விட்டதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் போலி ஆவணங்களை சமர்பித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் சென்னையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சோழிங்கநல்லூரை சேர்ந்தவர் அமர்ராம்,53. இவர் சோழிங்கநல்லூரில் சொந்தமாக அடகுகடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு மைலாப்பூரை சேர்ந்த திமுக வட்டச்செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் 60 லட்ச ரூபாய் முன்பணம் கொடுத்து நாவலூரில் உள்ள 58 சென்ட் நிலத்தை கிரையம் செய்வதற்கான பத்திரப்பதிவு செய்து, அதன்பின் 2018ஆம் ஆண்டு கிரைய தொகை முழுவதையும் கொடுத்து பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்த நிலம் பிரச்சினை தொடர்பாக கிருஷ்ணமூர்த்தியின் சகோதரர் மனோகரன், கிருஷ்ணமூர்த்தி மீதும், அமர்ராம் மீதும் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நிலம் தொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் அது குறித்து அமர்ராம், கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அவரது சகோதரர் மனோகரன் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The incident of arrest of a DMK woman councilor and her husband who submitted fake documents in the Egmore court claiming that they had obtained anticipatory bail has created a stir in Chennai.