விண்ணோடு மேளச்சத்தம் என்ன! ஊட்டிக்கு போக தேவையில்லை! 3 நாள் மழையால் குளிரப் போகும் மாவட்டங்கள்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது / மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டின் இறுதி பகுதியில் மாண்டஸ் புயல், மற்றும் வங்கக் கடலில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நல்ல மழை பெய்தது. இதனால் தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் நிரம்பி இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தமிழகத்தில் பகல் நேரங்களில் கடுமையான வெயிலும் இரவு நேரங்களில் கடும் குளிரும் நிலவி வருகிறது.

நீலகிரியில் உறை பனி.. கடலோர மாவட்டங்களில் பெய்யப் போகுது நல்ல மழை.. வானிலை மையம் தந்த ஹேப்பி நியூஸ்

Meteorological Department has said that due to variation in speed of easterly winds, light/moderate rain may occur at one or two places in coastal districts of Tamil Nadu and adjoining districts, Puduwai and Karaikal.