வேகமெடுக்கும் பணிகள்.. டிசம்பர் இறுதிக்குள் நிச்சயம் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. அமைச்சர் கே என் நேரு உறுதி

சென்னை: வரும் செப்டம்பர் 15க்குள் விடுபட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலும் வரும் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ளாட்சித் தேர்தலும் நடத்தப்படும் என்று நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அதன் பிறகு சில ஆண்டுகள் வரை தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்தது.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, 3 ஆண்டுகள் தாமதத்திற்குப் பிறகு 2019இல் தான் நடத்தப்பட்டது. அதிலும்கூட ஊரகப் பகுதிகளில் மட்டுமே தேர்தல் நடத்தப்பட்டன.

Urban Development Minister KN Nehru said local government elections will be held by the end of December. Earlier Supreme court verdict states that election needs to be conducted before Sept 15.