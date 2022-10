இப்படி ஒரு முடிவா? தமிழ் இளம் இயக்குனர் லோகேஷ் தற்கொலை! சோகத்தில் 90’ஸ் கிட்ஸ் ரசிகர்கள்!

Chennai

சென்னை : 90'ஸ் கிட்ஸ்களின் மிகவும் விருப்பமான ஜீ பூம்பா, மர்மதேசம் உள்ளிட்ட தொடர்களில் சிறுவனாக நடித்திருந்தவரும், இளம் இயக்குனருமான லோகேஷ் ராஜேந்திரன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் திரை உலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

1990ஆம் ஆண்டுகளில் தொலைக்காட்சி தொடர்களாக வெளியான மர்ம தேசம், ஜீ பூம்பா உள்ளிட்ட தொடர்களில் இளம் வயது ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர் லோகேஷ்.

மர்ம தேசம் தொடரின் இயக்குனரான நாகா மீது மிகவும் மரியாதை கொண்டவரான அவர் நடிப்பதை விட்டுவிட்டு தற்போது இயக்குனராகும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவரது இயக்கத்தில் குறும்படங்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது பெரிய திரையில் படம் ஒன்றை இயக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மர்ம தேசம் தொடர் வெளியாகி 25 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு அந்த தொடரில் இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட குழுவினர் சென்னையில் சந்தித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக் கொண்டனர். அப்போது அந்த குழுவில் லோகேஷ் ராஜேந்திரனும் கலந்து கொண்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில் சென்னையில் லோகேஷ் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் லோகேஷ் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் 90ஸ் கிட்ஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும் மர்மதேசம் தொடரில் பணிபுரிந்த பலரும் தங்கள் இரங்கலை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

