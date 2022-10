லவ் ஃபெயிலியர்.. கொலையில் முடிந்த “மைனர்” காதல் - ரயில் மோதி “போலீஸ்” மகள் பலி! சதீஷ், சத்யா பின்னணி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் கல்லூரி மாணவியை இளைஞர் ஒருவர் ரயில் முன் தள்ளி கொன்றுவிட்டு தப்பிச்சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் கொல்லப்பட்ட சத்யா மற்றும் அவரை கொன்ற சதீஷ் ஆகியோர் குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

சென்னை கிண்டியை அடுத்துள்ள ஆதம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சத்யா (20). இவரது தாய் ராமலட்சுமி சென்னை ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

ஆதம்பாக்கம் காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த சத்யா தனது குடும்பத்தோடு சிறு வயதிலிருந்தே வசித்து வந்திருக்கிறார். அப்போது அதே பகுதியை சதீஷ் (23) என்ற இளைஞருக்கும் சத்யாவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

Who is Sathish and Sathya? The Love failure cause brutal murder in Chennai: Lover Sathish worried about love failure with Sathya and tried to compromise her. Today he pushed and Killed her in running train in Chennai Parangi malai.