டிச.,5ல் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று முதல் 3 நாள் தமிழ்நாட்டில் மழை.. வானிலை அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வங்கக்கடலில் டிசம்பர் 5ல் காற்றழுத்து தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளது. இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டில் இன்று கடலோர மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் லேசானமழை பெய்ய உள்ளது எனவும், நாளை, நாளைமறுநாள் தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. செப்டம்பர் இறுதியில் துவங்கிய பருவமழை முதல் 2 வாரங்கள் வெளுத்து வாங்கியது.

அதன்பிறகு படிப்படியாக குறைந்தது. தற்போது கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

A low pressure area is likely to form over the Bay of Bengal on December 5. Meanwhile, the Meteorological Department has said that there will be light rain with thunder and lightning in the coastal districts of Tamil Nadu today, and moderate rain will occur in many districts of Tamil Nadu tomorrow and the day after tomorrow.