கே.டி.ராகவன் வீடியோ விவகாரம்.. அண்ணாமலையை விமர்சனம் செய்து ஆடியோ ரிலீஸ் செய்த மதன் ரவிச்சந்திரன்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை விமர்சனம் செய்து, பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மதன் ரவிச்சந்திரன் ஆடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

பாஜக கட்சியின் தமிழக பொதுச் செயலாளராக இருந்தவர் கே.டி.ராகவன். இவர் பெண் ஒருவருடன் செல்போனில் வீடியோ செக்ஸ் சாட் செய்ததாக கூறப்படும், காட்சியை மதன் ரவிச்சந்திரன் என்பவர் தனது யூடியூப் தளத்தில் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தார்.

இந்த வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதுமே பாஜக தமிழ் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார்.

கே.டி. ராகவன் வீடியோ.. அண்ணாமலை நியமித்த குழு.. விசாரணையை அதிரடியாக துவங்கியது மலர்க்கொடி டீம்

English summary

Youtuber Madan Ravichandran accusing BJP president Annamalai over KT Raghavan sexual video and saying Annamalai is the reason for he was released the video.