ஷாக்! தீண்டாமை அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் மதுரை முதலிடம்! 445 கிராமங்களில் இன்னும் இந்த கொடுமையா?

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் தீண்டாமை வன்கொடுமைகள் கடைப்பிடிக்கப்படும் முதல் 10 மாவட்டங்கள் பட்டியலில் மதுரை மாவட்டம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளதோடு, தமிழ்நாடு முழுவதும் 445 தீண்டாமை கிராமங்களில் தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் 137 கிராமங்கள் இருப்பதாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல் பெறப்பட்டுள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த ஆர்டிஐ எனப்படும் தகவல் அறியும் உரிமை ஆர்வலர் கார்த்திக், தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் தீண்டாமை வன்கொடுமைகள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேள்வி கேட்டிருந்தார்.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதி நிலவரப்படி தமிழக காவல்துறையில் ADGP சமூக நீதி (ம) மனித உரிமைகள் பிரிவு அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் தீண்டாமை பாகுபாடு கடைபிடிக்கபடும் என்று அடையாளப்படுத்துப்பட்டுள்ள கிராமங்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 445 என அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Madurai district tops the list of top 10 districts in Tamil Nadu for untouchability and 137 villages in the southern districts alone out of 445 untouchable villages across Tamil Nadu are reported under the Right to Information Act.