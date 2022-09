"3 ராஜாக்கள்".. தூள் தூளாக சிதறி விழும் பாஜக கணக்கு.. ஆட்டத்தை கலைத்து ஆடும் ஸ்டாலின்.. பலே பலே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளால், அங்கிருக்கும், சில கூட்டணி கட்சிகள் திமுக பக்கம் மெல்ல சாய்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரப்போகிறது.. இதற்காக தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. குறிப்பாக, யுக்திகளை பாஜக கடந்த 6 மாதத்துக்கு முன்பேயே கையில் எடுத்துவிட்டது..

அந்தவகையில், தமிழகத்திலும் பாஜக விறுவிறுப்பான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.. திராவிட கட்சிகளுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில், முதல் நபராக களத்தில் குதித்துவிட்டது பாஜக..

பரம்பிக்குளம் அணையின் மதகு உடைந்தது ஏன்? எப்படி நடந்தது? அரபிக் கடலில் வீணாக கலக்கும் 6 டிஎம்சி நீர்

English summary

Major 3 parties are likely to form an alliance with DMK and what will BJP Do the next