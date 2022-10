அமெரிக்காவில் கமலை சீண்டிய அண்ணாமலை.. இப்படியே பேசுனா ‘ஆடு’ மேய்க்கத்தான் போகணும்.. கொதித்த மநீம!

Chennai

சென்னை : ஆட்டைக் கடித்து, மாட்டைக் கடித்து தற்போது ஆளைக் கடிக்க முனைகிறார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என மக்கள் நீதி மய்யம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணாமலை அர்த்தமற்ற பேச்சை தொடர்ந்து பேசுவாரானால், அவர் ஏற்கனவே சொன்னபடி, ஆடு மேய்க்கும் தொழிலுக்குத்தான் போகவேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளது.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அமெரிக்கா சென்றுள்ள நிலையில், அங்கு ஒரு கூட்டத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பற்றி விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

இதனால், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் மாநில செயலாளர் முரளி அப்பாஸ் கொதித்தெழுந்து அண்ணாமலைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

While TN BJP President Annamalai has gone to America, he has criticized Kamal Haasan in a meeting there. After this, Makkal Needhi Maiam has condemned Annamalai.