மக்களை தேடி மருத்துவம்.. ஸ்டாலினின் சூப்பர் திட்டம்.. என்னென்ன சேவை... எப்படி கிடைக்கப் போகிறது?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் 'மக்களைத்தேடி மருத்துவம்' திட்டம் உண்மையிலோ மகத்தான திட்டம் ஆகும். இன்று முதல் தமிழகத்தில் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு கொண்டுவந்தள்ள திட்டம், வீட்டில் படுத்த படுக்கையாக உள்ளவர்கள் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வர முடியாதவர்கள், மருத்துவமனைகள் தொலைவில் உள்ள பகுதி மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டமாகும்.

இப்போது மக்களுக்கு எல்லா சேவைகளுமே வீடு தேடி வரத்தொடங்கிவிட்டது. வீடு தேடி வங்கி சேவை, வீட்டுககே உணவுடெலிவெரி, வீட்டுக்கே பொருட்கள் அனைத்தும் டெலிவரி என எல்லா சேவையும் தேடி வரத்தொடங்கிவிட்டது. ஏன் கல்வி கூட இப்போது வீடு தேடி வந்துவிட்டது.

ஆன்லைனில் கல்வி கற்று வருகிறார்கள் மாணவர்கள். இந்நிலையில் தான் மக்களை தேடி மருத்துவம் போக வேண்டும் என்று விரும்பிய முதல்வர் ஸ்டாலின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சாமணப்பள்ளி என்ற குக்கிராமத்திற்கு நேரடியாக சென்று தொடங்கி வைத்துள்ளார். இதுவும் பாராட்டுக்குரியது.

ஆரம்பிச்சாச்சு.. 3 மணி நேரம்.. உங்க ஏரியாவில் எப்படி.. ட்வீட் போட்டு அமைச்சரை சீண்டிய கஸ்தூரி

தமிழ்நாட்டில் நீரழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகளால் பலரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். குறிப்பாக 40 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த பிரச்சனையில் உள்ளார்கள்.இவர்கள் தினசரி மருந்து மாத்திரைகளை சரியாக சாப்பிட வேண்டும். அவர்கள் இதற்காக அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற வேணடும்.மருத்துவர்கள் எழுதி கொடுக்கும் மருந்தைவாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்த முடியாத ஏழைகள், அரசு மருத்துவனைக்குத்தான் செல்கிறார்கள். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள். மருந்து, மாத்திரைகள் இலவசமாக தரப்படுகிறது.

English summary

Chief Minister M.K. Stalin launches ‘Makkalai Thedi Maruthuvam’, an initiative to take healthcare services to the doorsteps of people, in Samanapalli in Krishnagiri district on today. How is it going to be available? read the article.