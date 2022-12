புயலால் கொந்தளிக்கும் மெரினா கடல்.. வார்னிங்கை காற்றில் பறக்கவிட்டு.. கூலாக செல்ஃபி எடுக்கும் மக்கள்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள மாண்டோஸ் புயலின் தாக்கத்தால் எப்போதும் அழகாக காட்சியளிக்கும் மெரினா கடல் இன்று அச்சமூட்டும் வகையில் பயங்கரமாக ஆர்ப்பரித்து வருகிறது.

மெரினாவின் இந்த கொந்தளிப்பால் உஷாரான போலீஸார், கடலுக்கு அருகே யாரும் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரித்து வருகிறார்கள்.

ஆனால், போலீஸாரின் எச்சரிக்கையை அலட்சியம் செய்யும் பொதுமக்கள், கொந்தளிக்கும் கடல் முன்பு நின்று செல்ஃபி எடுத்து வருகிறார்கள்.

சென்னை மக்களே.. இதையெல்லாம் செய்ய கூடாது.. வார்னிங்! அதி தீவிர புயலாக கரையை கடக்கிறது மாண்டஸ்

English summary

People can be seen taking selfie in the Marina beach despite warning of policemen as ths sea has been raging in a frightening manner today due to the impact of Cyclone Mandous.