ஏதோ நடக்கப்போகுது.. திட்டத்தோடு வந்த கும்பல் - ஓபிஎஸ் அம்மாவை திட்டினாங்க.. ‘பகீர்’ கிளப்பிய மருது!

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் வழக்கமாக நடக்கும் வகையில் நடைபெறவில்லை. பொதுக்குழுவில் எங்கு பார்த்தாலும் அடியாட்கள் மயமாக இருந்தது என மருது அழகுராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், அதிமுக-வில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோருக்கு இடையேயான பிளவுக்கு சுயநலமே காரணம், எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் இருப்பவர்களே கலகத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என மருது அழகுராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளரும், 'நமது அம்மா' நாளிதழின் ஆசிரியராக இருந்தவருமான மருது அழகுராஜ், நேற்று சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது மருது அழகுராஜ் பேசியதாவது:

ஜூலை 11..பொதுச்செயலாளர்! அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு பறந்த கடிதம்! சொல்லியடிக்கும் எடப்பாடி!

English summary

AIADMK spokesperson Maruthu Alaguraj has alleged that ADMK general body meeting was not held in the usual manner, and it was clear that they were acting with some ulterior motive.