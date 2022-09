ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு தடை.. சரியான முடிவு.. ஆனால் விசிக பேரணியை அனுமதியுங்கள்.. சிபிஎம் கோரிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: காந்தி ஜெயந்தியான அக்.2ம் தேதியன்று தமிழ்நாட்டில் 50 இடங்களில் பேரணி நடத்துவதற்கு ஆர்எஸ்எஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடி அனுமதி பெற்றிருந்தது.

இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில், விசிக சார்பில் அதே தேதியில் பேரணி நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட்டும் என தமிழ்நாடு காவல்துறை ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் விசிக என இரண்டு தரப்பினரின் பேரணிக்கும் தடைவிதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து சிபிஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The RSS sought permission from the Madras High Court to hold a rally in 50 places in Tamil Nadu on October 2, Gandhi Jayanti. While various political parties were protesting against this, it was announced that a rally would be held on the same date on behalf of VCK. The Tamil Nadu Police has announced that it will ban the rally of both the RSS and VCK as there will be a law and order problem. Communist Party of Marxist State Secretary K. Balakrishnan has welcomed this announcement