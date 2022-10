மருந்து தட்டுபாடு என்பது மாயை..104ல் புகார் சொல்லுங்கள்..அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லை என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். மருந்து தட்டுபாடு என்ற மாயத் தோற்றத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம் என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடத்தப்பட்டது. பெருநகர காவல்துறை சென்னை மருத்துவக்கல்லூரி இணைந்து மினி மாரத்தான் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மருத்துவர்கள், மருத்துவ மாணவர்கள், அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இதில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், தமிழ்நாட்டில் போதை பொருள் பயன்பாடு குறைந்துள்ளது என்று கூறினார்.

English summary

There is no shortage of medicines in Tamil Nadu, Minister Subramanian said. Minister M. Subramanian has also said that we should not try to create the illusion of drug shortage.